Plauso da Confartigianato Imprese Sardegna al Consiglio regionale per l’istituzione della commissione speciale sulla grave situazione delle imprese dell’artigianato e del commercio.

Confartigianato Imprese Sardegna plaude l’iniziativa del Consiglio Regionale della Sardegna che, questa mattina, ha istituito la “Commissione speciale sulla grave situazione delle imprese dell’artigianato e del commercio”.

«Ben vengano iniziative come questa – sottolineano Antonio Matzutzi e Stefano Mameli, presidente e segretario Regionali di Confartigianato Imprese Sardegna – siamo assolutamente favorevoli e, come sempre accaduto, siamo pronti a fare la nostra parte in rappresentanza delle oltre 35mila imprese artigiane che, ogni giorno, combattono la crisi, i mercati asfittici, il sommerso, l’abusivismo, la burocrazia e l’eccessiva tassazione ma che sono pronte a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, dall’export e dal digitale.»

«Siamo pronti a dare il nostro contributo per tutelare gli artigiani regolari – ribadiscono Matzutzi e Mameli – quelli che sono quotidianamente impegnati rispettare le leggi, pagare le tasse, difendersi dalla concorrenza sleale e a stare sul mercato. Per questo siamo a disposizione della Politica Regionale, delle Amministrazioni Pubbliche e di tutti coloro che vogliano far crescere l’artigianato, il commercio e le piccole e medie imprese.»

«Auspichiamo che la nuova Commissione Consiliare cominci a lavorare immediatamente – concludono Matzutzi e Mameli – considerando il fatto che avrà a disposizione solo 3 mesi e di lavoro da fare ce ne è tantissimo.»

