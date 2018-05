Prosegue il programma di diserbo avviato dal comune di Carbonia.

Dallo scorso mese di marzo la società in house So.Mi.Ca. sta lavorando allo sfalcio erba di lotti, fondi, aree comunali e rotonde, mentre la De Vizia, ditta che gestisce il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in città, sta operando per la parte di sua competenza, ossia nella pulizia di marciapiedi e strade, unitamente alle attività di routine da essa svolte in tutti i periodi dell’anno.

«Le operazioni stanno coinvolgendo in egual misura il centro cittadino, le periferie e le frazioni, con un lavoro incessante che include anche le aiuole – le cosiddette formelle – attorno alle piante presenti lungo le vie cittadine, il cui sfalcio non era previsto negli anni passati», ha detto il sindaco Paola Massidda.

«Oltre agli interventi di sfalcio erba, gli operatori della società in house del comune di Carbonia si sono adoperati in operazioni tese all’aumento della manutenzione del verde pubblico, come sta avvenendo a Cortoghiana e Bacu Abis, rispettivamente lungo le vie Amedeo di Savoia e traverse e via Lamarmora, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le principali frazioni cittadine. In questo contesto rientra anche l’esecuzione di un’importante campagna di potatura svoltasi a Bacu Abis nei mesi scorsi – ha spiegato l’assessore delle Manutenzioni Gian Luca Lai -. Le attività di sfalcio sono partite da oltre due mesi, ma le continue piogge hanno richiesto più passaggi nelle aree critiche, rallentando di fatto le azioni nel complesso. Ad oggi So.Mi.Ca ha proceduto allo sfalcio e diserbo di oltre il 50% delle superfici non pavimentate. Una percentuale destinata ad aumentare considerevolmente nel corso delle prossime settimane. Prevediamo di concludere le attività intorno a metà giugno. Le aree di intervento di So.Mi.Ca hanno fatto registrare un incremento rispetto a due anni fa, tornando ai livelli del 2009 già nel corso del 2017. In data odierna gli interventi principali si stanno concentrando in via Giovanni Maria Angioj, fronte nuove palazzine, e in via Dalmazia (fronte Asl) – ha concluso l’assessore Gian Luca Lai -, mentre ieri si è intervenuti nella dorsale Ovest.»

Per quanto riguarda la De Vizia, i principali interventi sono stati effettuati nella settimana tra fine aprile ed i primi di maggio presso via Lubiana, via della Vittoria, via Roux e viale Trento; nella settimana tra il 7 e il 16 maggio in via Tirso, via Puglie, via Sardegna e via Cagliari. Inoltre, sempre in quelle giornate, nella via Sicilia e in tutte le sue traverse, sino a piazza Primo Maggio; nella settimana tra il 14 e il 26 maggio in via Costituente, via Dalmazia, Via Logudoro e via Satta. Dalla giornata di ieri, la De Vizia sta effettuando il diserbo presso la pista ciclabile situata nella dorsale Ovest e presso il quartiere di Is Meis. In data odierna si sta procedendo in via Giovanni Maria Angioj, via Lucania, Corso Iglesias, piazza Repubblica e via Dalmazia. Successivamente si proseguirà in via Santa Caterina e Serbariu e si concluderanno gli interventi in via Satta. Contestualmente, un’altra squadra di lavoratori sta eseguendo interventi di diserbo nella frazione di Cortoghiana e, a seguire, a Bacu Abis.

