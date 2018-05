Questa mattina, alle 7.20, ha ceduto la plafonatura di coibentazione del locale lavaggio chirurghi, adiacente alla sala operatoria di ortopedia del CTO. Sono in corso le verifiche della ASSL.

Dopo gli episodi verificatisi prima nel laboratorio analisi dell’ospedale Santa Barbara (chiuso per consentire gli interventi riparatori e trasferito temporaneamente all’ospedale Sirai di Carbonia), poi nel reparto di dialisi dell’ospedale Sirai di Carbonia, dove in entrambi i casi hanno ceduto dei pannelli della controsofittatura, questa mattina, alle 7.20, un nuovo cedimento si è verificato nella plafonatura di coibentazione del locale lavaggio chirurghi, adiacente alla sala operatoria di ortopedia del CTO di Iglesias.

A darne la notizia è stata la direzione della ASSL di Carbonia che, in una nota, spiega che «sono in corso accertamenti diffusi in tutto il presidio per verificare la situazione e garantire la sicurezza di pazienti e operatori. Sicuramente le forti piogge di questi giorni hanno fatto emergere le criticità del Presidio. In proposito il nuovo Responsabile Tecnico sta effettuando tutte le verifiche del caso».

«L’ATS da alcune settimane, grazie anche al piano per le nuove assunzioni previste per il 2018 (1.200 complessivamente) ha avviato le procedure per potenziare gli Uffici Tecnici di tutte le Aree – si legge ancora nella nota della ASSL di Carbonia -. L’obiettivo è proprio quello di porre rimedio ad una situazione di vetustà oggettiva in cui versano le strutture della Regione e procedere all’attuazione di interventi di manutenzione e alla messa in sicurezza di tutti i presidi ospedalieri e territoriali.»

«In proposito la rete ospedaliera prevede per il nostro territorio un DEA di primo livello su due stabilimenti (Sirai di Carbonia e CTO di Iglesias) e, pertanto, entrambe sono destinatarie delle risorse previste per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – conclude la nota della ASSL di Carbonia – nonché di messa a norma strutturale e impiantistica.»

Comments

comments