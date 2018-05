Questa sera, alle 20.45, la Dinamo Banco di Sardegna sarà di scena alla BLM Group Arena di Trento, contro l’Aquila Basket.

Questa sera, alle 20.45 (diretta su Rai Sport HD), la Dinamo Banco di Sardegna sarà di scena alla BLM Group Arena di Trento, contro l’Aquila Basket, nella sfida valida per la penultima giornata di regular season. La squadra allenata da coach Maurizio Buscaglia, vicecampione d’Italia, è reduce da sei vittorie consecutive. Per la squadra di Zare Markovski si tratta dell’ultima trasferta della stagione regolare, l’ennesima sfida senza appello: l’imperativo è conquistare i due punti in palio per tenere acceso il sogno playoff. Mercoledì, 9 maggio, appuntamento con l’ultima partita in casa, al PalaSerradimigni, contro la VL Pesaro.

