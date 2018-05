Riapre, dopo circa due anni e mezzo, a Carbonia, il parcheggio multipiano di via Verona.

Dopo circa due anni e mezzo, è ormai imminente la riapertura del parcheggio multipiano di via Verona. «La struttura verrà finalmente restituita alla città con benefici sia per i cittadini che per le attività commerciali», ha affermato il sindaco Paola Massidda.

Per parlare di questo tema e per ricevere eventuali contributi finalizzati ad una migliore fruizione dell’area parcheggi di via Verona, questo pomeriggio, nella sala polifunzionale si svolge un incontro pubblico con il sindaco Paola Massidda, l’assessore dei Lavori pubblici Gian Luca Lai, i consiglieri comunali, il comandante della Polizia locale, maggiore Andrea Usai, e Pino Bazzarelli, il rappresentante della ditta appaltatrice del servizio dei parcheggi a pagamento, la Traffic Srl.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini, le attività produttive, gli imprenditori e le partite iva a vario titolo interessate alla riapertura di questo «importante servizio che consentirà di ampliare il numero di aree di sosta presenti in città. Sono 130 i parcheggi disponibili all’interno della struttura, situata in una zona nevralgica di Carbonia, nel cuore del centro cittadino, con ingresso in via Verona e possibilità di uscita – tramite attraversamento pedonale – nella via Gramsci. La riapertura del multipiano consentirà un agevole afflusso dei clienti verso le attività commerciali presenti nella zona», ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Gian Luca Lai.

La gestione delle aree di sosta a pagamento del parcheggio multipiano sarà a carico della società concessionaria del servizio, la Traffic Srl, la quale, in base al capitolato d’appalto, dovrà adempiere diverse attività: la manutenzione ordinaria del parcheggio; l’installazione di sistemi di videosorveglianza; la sistemazione dell’apposita segnaletica orizzontale e verticale.

