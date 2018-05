Roberto Frongia ha presentato stamane la nuova iniziativa “100 tavolini per l’insularità”.

«Il principio di insularità in Costituzione rappresenta la vera battaglia di identità dei sardi, la più importante scommessa per il nostro futuro.»

Sono le parole del presidente del Comitato per l’Insularità in Costituzione, Roberto Frongia, che ha presentato questa mattina, in piazza Martiri, a Cagliari, la nuova iniziativa che impegnerà centinaia di volontari nei “100 tavolini per l’insularità”, nel corso del prossimo week-end.

«Sappiamo tutti che l’insularità non può restare un tema del Palazzo della politica – ha aggiunto Roberto Frongia – ma deve invece diventare un impegno centrale della coscienza civile di ciascun cittadino sardo! Tutti dobbiamo acquisire la piena consapevolezza che su questa sfida stiamo giocandoci un pezzo importantissimo dell’avvenire della nostra terra.»

«Tra sabato e domenica – ha aggiunto Frongia – faremo un immenso sforzo per essere presenti dappertutto in Sardegna, in mezzo alla gente, con i nostri tavolini animati dalla passione dei nostri volontari. Siamo consapevoli che non sarà una passeggiata: quella che stiamo proponendo è una vera rivoluzione nella testa dei sardi, a cui chiediamo di passare dalla cultura dell’assistenza a quella della responsabilità, della competizione con punti di partenza uguali a tutti gli altri cittadini del nostro Paese.»

«La nostra battaglia guarda soprattutto ai diritti di cittadinanza dei più giovani, che oggi sono spesso costretti ad andare via per sempre dalla Sardegna per far valere le proprie capacità. E’ per questo che chiediamo ai giovani sardi – ha concluso Matteo Rocca – di non lasciarci soli e di unirsi ai nostri tavolini di sottoscrizione della proposta di legge per gridare forte la nostra voglia di non arrenderci e raggiungere insieme lo straordinario traguardo di 10.000 firme in un solo fine settimana!»

In allegato l’elenco dei tavolini operativi nel weekend.

Un grande ringraziamento a tutti coloro che si sono mobilitati.

Ogliastra: raccolta adesioni in forma diffusa nei diversi comuni

Medio Campidano: per problemi organizzativi i tavolini verranno allestiti nel prossimo fine settimana

