Sabato 19 e domenica 20 maggio, all’interno della “Festa del Patrimonio”, saranno attivi in piazza Roma gli stand Eurodesk e CamineRas.

Domani, sabato 19 maggio, e domenica 20 maggio, all’interno della “Festa del Patrimonio”, saranno attivi in piazza Roma gli stand Eurodesk e CamineRas. Eurodesk è la rete di informazione e orientamento dei giovani dell’Unione Europea. Un progetto a cui il comune di Carbonia ha recentemente aderito e che si concretizzerà a breve con l’apertura di uno specifico centro informagiovani nella sede comunale situata in via XVIII dicembre. «Si tratta di un servizio che sarà in grado di dare risposte alle esigenze di molti giovani della nostra città, erogando servizi qualificati di informazione, formazione e aggiornamento sulle politiche e sui programmi messi in campo dall’Unione Europea in favore della gioventù. Un’agenzia informagiovani evoluta, in linea con le modalità di informazione e comunicazione adottate oggigiorno dai giovani», ha detto l’assessore delle Politiche giovanili Loredana La Barbera.

Sempre nelle giornate di domani, sabato 19, e domenica 20 maggio, in piazza Roma saranno operative le postazioni multimediali CamineRas, che offriranno ai cittadini informazioni su bandi regionali, servizi, procedimenti, incentivi e altre opportunità messe in campo dalla Regione.

Comments

comments