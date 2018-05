Sabato pomeriggio, a Monte Rosmarino, a Carbonia, la Caccia al tesoro organizzata dall’associazione culturale ArcadiNoè per la “Festa del Patrimonio”.

In occasione della “Festa del Patrimonio” e delle celebrazioni per l’ottantesimo compleanno di Carbonia, ArcadiNoè Associazione Culturale ha organizzato una caccia al tesoro a tema erboristico dedicata ai bambini. La caccia si terrà a Monte Rosmarino. Ci saranno tanti premi per tutti i partecipanti, ma soprattutto per i più veloci a raggiungere il tesoro.

Il punto d’incontro sarà a Monte Rosmarino – Laghetto delle tartarughe, vicino al parco giochi.

L’inizio è previsto per le ore 15.30.

