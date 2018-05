Sabato pomeriggio, nella sala Lepori di via Isonzo, ad Iglesias, si svolgeranno le premiazioni del Concorso “Giovanna Mossa Trincas”.

Domani, sabato 12 maggio, alle ore 16.00, nella sala Lepori di via Isonzo, ad Iglesias, si svolgeranno le premiazioni del Concorso “Giovanna Mossa Trincas”, riservato ai giovani studenti delle scuole primarie e secondarie di I livello, che il Rotary Club di Iglesias organizza ormai da 8 anni per onorare la memoria di Giovanna Mossa Trincas, moglie di uno dei soci fondatori del Club, poetessa e scrittrice, iglesiente doc.

Il tema di questa edizione era “LE RICETTE DELLA NONNA” e chiedeva di presentare una o più ricette tipiche (e antiche) del territorio, raccontate all’alunno da un avo, ma con il commento critico dell’alunno.

Il concorso ha avuto un successo superiore ad ogni previsione: in totale hanno partecipato 188 bambini, alcuni dei quali hanno presentato anche fino a quattro lavori (uno per ciascun nonno). Il totale è di 195 lavori, spesso realizzati e presentati in vesti originali, talvolta vere e proprie opere d’arte; 22 lavori sono scritti in lingua sarda, con traduzione in italiano.

Si prevede una notevole partecipazione di ragazzi, nonni, insegnanti, cittadini alla cerimonia delle premiazioni, che è aperta a tutti.

Comments

comments