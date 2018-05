Si apre uno spiraglio per i trecento lavoratori delle associazioni Ara, Aipa e Apa.

«La Regione Sardegna intende garantire il lavoro al personale delle associazioni Ara, Aipa e Apa. E al tempo stesso intende garantire alle aziende agricole e di allevamento la consulenza preziosa offerta in questi anni dai tecnici delle associazioni.»

Lo hanno detto questa mattina l’assessore dell’Agricoltura Pierluigi Caria ed il presidente della commissione, Luigi Lotto, nel corso della seduta fissata per dare seguito all’ordine del giorno 90 del 13 marzo scorso.

Audito dai commissari, l’assessore Pierluigi Caria ha riferito sullo stato dei rapporti con i ministeri e in particolare con il ministero delle’Economia e delle Finanze. Una possibilità per i lavoratori è rappresentata dalla selezione concorsuale dentro l’agenzia Laore come sembra ipotizzabile secondo un’applicazione del decreto Madia, che farebbe scattare la procedura prevista dall’articolo 2 comma 40 della legge regionale 3 del 2009, «anche se va precisato – ha proseguito l’assessore dell’Agricoltura – che i tempi di questa selezione nel migliore dei casi non sarebbero inferiori a otto, dieci mesi. Sembra, comunque, che questa soluzione legislativa sia possibile ma dobbiamo ricordarci sempre che si tratta di un’associazione privata e che la situazione è molto complicata sotto il profilo giuridico».

Tutti i commissari hanno ringraziato l’assessore Pierluigi Caria e gli uffici regionali per la complessa opera di mediazione svolta in queste settimane sui tavoli ministeriali ed il presidente Luigi Lotto ha comunque precisato che i servizi all’agricoltura «sono comunque a carico della Regione e il nostro interlocutore non potrà più essere Aia. Di certo la migliore soluzione a questo problema, che si trascina da una decina d’anni, è coinvolgere il sistema produttivo isolano garantendo i livelli occupativi e i servizi al mondo delle campagne sarde».

Il commissario Antonio Gaia e altri hanno prospettato in parallelo l’ipotesi che la Regione costituisca una nuova società o agenzia capace di gestire in house i servizi «nel caso in cui non fosse possibile la selezione concorso» coinvolgendo anche soggetti privati come 3A ed il Consorzio del pecorino romano che hanno offerto la loro disponibilità, anche economica.

I lavori della commissione Agricoltura sono poi proseguiti con l’audizione di un comitato spontaneo di aziende del comparto agricolo primario ed il Consorzio Biotecnomares che ha presentato proposte per il comparto della pesca.

