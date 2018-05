Si svolgerà martedì 15 maggio, a Cagliari, il primo incontro pubblico delle imprese aderenti al progetto “SardCoin – Tecnologie blockchain a supporto del turismo in Sardegna”, finanziato da Sardegna Ricerche e condotto dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Cagliari con il coinvolgimento di tredici imprese del territorio e la collaborazione dell’assessorato regionale del Turismo.

L’appuntamento è alle 9.30, presso il Teatro Anatomico dell’Università di Cagliari, in via Ospedale 140.

Il progetto intende sviluppare una infrastruttura per la creazione e la gestione di “smart coupon” (‘buoni sconto’ e voucher elettronici) per la promozione dei servizi turistici regionali, e orchestrarne il trasferimento tecnologico alle imprese. Le imprese potranno usare l’infrastruttura per inserire servizi, presentare le proprie offerte, o per impostare strategie di promozione turistica integrate con altre infrastrutture esistenti. Il sistema sarà basato sulla tecnologia blockchain – quella che ha permesso la diffusione dei bitcoin e delle altre criptovalute – per impedire la falsificazione dei coupon.

L’incontro di avvio sarà l’occasione per un primo confronto tra lo staff tecnico che coordinerà il progetto, guidato dal responsabile scientifico Michele Marchesi, e le tredici imprese già coinvolte e le altre potenzialmente interessate a partecipare. Saranno dapprima illustrate le caratteristiche e le linee di sviluppo del progetto e i possibili casi d’uso. Infine, sarà aperta la discussione sui requisiti per la partecipazione degli operatori dei settori turistico, ICT, comunicazione e marketing.

SardCoin è uno dei 35 progetti collaborativi promossi da Sardegna Ricerche attraverso il Programma “Azioni cluster top-down” ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020. I progetti cluster sono attività di trasferimento tecnologico condotte da organismi di ricerca pubblici con l’attiva collaborazione di gruppi di piccole e medie imprese del settore o di settori affini, per risolvere problemi condivisi e portare sul mercato le innovazioni sviluppate nei laboratori. Come per tutti i progetti cluster, anche per SardCoin vale il principio della “porta aperta”: tutte le imprese interessate a partecipare possono chiedere di entrare a far parte del progetto in qualsiasi momento.

