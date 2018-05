Si terrà sabato, a Cagliari, l’Open Campus, workshop di web marketing per il turismo enogastronomico.

Nel 2017 in Europa sono stati circa 20 milioni i viaggi che hanno incluso in fase di organizzazione e acquisto un’esperienza enogastronomica. Se consideriamo i turisti italiani ben il 92% include nelle sue vacanze almeno un’esperienza enogastronomica significativa e il 21% dichiara di organizzare il viaggio proprio in base a questo particolare interesse di. Si è passati dal cibo come bisogno fisiologico al cibo come motivazione di viaggio. Esperienze enogastronomiche soddisfacenti contribuiscono a rendere questi turisti sia più inclini a ritornare (75%) e a raccomandare (81%) la destinazione visitata, che ad acquistare prodotti tipici una volta ritornati alla propria residenza abituale (59%). In Italia, secondo un recente rapporto Isnart-Unioncamere, il settore del turismo enogastronomico vale all’incirca 12 miliardi di euro (nel 2017) ed è destinato a crescere molto di più.

Questi numeri in forte crescita sono ormai un trend che posiziona il nostro paese e le nostre tipicità regionali in cima alle scelte dei viaggiatori che cercano esperienze tipiche locali e prodotti genuini. La Sardegna intercetta questo trend solo in parte.

Per questo motivo, Fare Digital Media srls organizza a Cagliari venerdì 11 maggio “Aggiungi un post a tavola”, workshop di web marketing di 8 ore dedicato agli operatori del turismo enogastronomico (ad esempio agriturismi, hotel con ristorante, ristoratori, produttori di eccellenze locali, ecc) e tenuto da Martina Ricci Gori, startupper e digital marketer fondatrice di FoodItality, società che organizza nelle principali città del nord Italia efficaci corsi che coniugano la promozione del cibo con i principali temi del turismo e dell’ospitalità Made in Italy. Per la prima volta Ricci Gori arriva in Sardegna per aiutare le nostre aziende a crescere e posizionarsi in maniera solida e strutturata nell’offerta del turismo enogastronomico.

In Sardegna, in forte crescita è anche il settore dell’ospitalità extra alberghiera. Per questo motivo durante la giornata di lavori interverrà per un panel molto specifico Sabryna Dini, fondatrice del network extra alberghiero Cagliari Charming Accomodation. Il suo intervento affronterà il tema “Come una colazione WOW influisce sulle recensioni online” ed è dedicato a chi desidera valorizzare la propria offerta turistica attraverso le principali azioni di tutti i giorni che rendono un viaggio davvero speciale.

