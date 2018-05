Siglato un accordo tra Alpitour e l’unica rappresentante sarda nel campionato di Serie A di Beach Soccer.

Il campionato di Serie A di Beach Soccer si svolgerà nell’estate, sarà suddiviso in due gironi e vedrà la partecipazione di 20 squadre. Ciascun girone è articolato su tre tappe nelle più prestigiose località di mare italiane. Ciascuna tappa è rappresentata da un evento della durata di circa quattro giorni. Le prime quattro squadre parteciperanno alle finali con in un evento che durerà un’intera settimana.

Il Beach Soccer è la trasposizione estiva dello sport più praticato in Italia, il calcio, inserito in una cornice che ne amplifica la spettacolarità: la competizione, l’agonismo e la location del Beach Stadium fanno di questa disciplina una grande protagonista degli sport da spiaggia.

Il 6 giugno la squadra di Villasimius sarà presentata durante la conferenza stampa che si terrà presso il VOI Tanka Resort di Alpitour. Si tratta di una location storica, esclusiva e molto suggestiva nel sud della Sardegna, immersa in oltre 40 ettari di rigogliosa vegetazione e con quasi mille camere. Il resort è entrato nell’universo di Alpitour a fine marzo, entrando nella collezione di VOIhotels, la società alberghiera del Gruppo, che ha strutture a Roma, in Sardegna, Sicilia, Puglia e Calabria, oltre alle gestioni internazionali a Cuba, Capo Verde, Madagascar e Zanzibar.

Per la prima volta, la squadra gareggerà nel campionato italiano di serie A: un grande risultato, che porterà la squadra del presidente Manuel Perra a essere l’unica rappresentante della regione Sardegna. Il campionato prenderà il via l’8 giugno prossimo e la prima tappa si svolgerà al Poetto, la principale spiaggia di Cagliari.

