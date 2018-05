Sit-in dei militanti di CasaPound questa mattina, davanti all’ospedale di Oristano, contro i tagli al servizio sanitario.

Questa mattina i militanti di CasaPound Sardegna hanno indetto un sit-in di protesta davanti all’ospedale di Oristano, per chiedere alla Regione più chiarezza sulla questione dei tagli che gravano sull’efficacia dei servizi sanitari.

«I problemi esistono da anni, dal 2014 ma, a quanto pare, non si riesce a trovare una soluzione tra chi, in Regione promette il dimensionamento del personale con nuove assunzioni – afferma il responsabile regionale Fabio Corrias – e chi in Comune denuncia il collasso di molti reparti, che tra carenze di organico e tagli della spesa, non appaiono più in grado di garantire l’efficacia dei servizi erogati ricadendo quindi sul diritto alla salute dei cittadini.»

«Abbiamo casi di rivolta di medici per la mancanza di organico che incide sul rischio di non riuscire a coprire i turni di lavoro; chiusura della Clinica del Rimedio e sospensione dei piani terapeutici per chi soffre di diabete trovandosi abbandonato a se stesso nella speranza che venga messo in lista per essere indirizzato in ambulatori dedicati – aggiunge Fabio Corrias – forte disagio è stato denunciato nei reparti di oncologia, oncoematologia, pediatria, medicina, nefrologia, chirurgia, radiologia, pronto soccorso e laboratorio analisi ma, il più eclatante, riguarda il reparto di cardiologia dove gli infartuati possono essere trattati solo dalle 8.00 alle 14.00, mentre nelle altre fasce orarie occorre andare altrove.»

«CasaPound è da sempre schierata per la difesa dei diritti dei più deboli e, a differenza di chi parla solamente, noi le barricate le faremo sul serio e in questa giornata ne siamo l’esempio – conclude il responsabile regionale Fabio Corrias – pertanto, chiediamo che si arrivi a una conclusione idonea per la salvaguardia della salute dei cittadini oristanesi.»

