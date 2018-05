Sono 2.090 le nuove assunzioni programmate per il mese di maggio 2018 dalle imprese dei settori Industria e Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo della provincia Nuoro-Ogliastra (distretto di competenza della CCIAA di Nuoro). Questo dato in tutta la regione Sardegna è pari a 19.500 e complessivamente in Italia a circa 426.000.

Si registra una significativa concentrazione nei settori del turismo e dei servizi. Questo spiega la forte stagionalità di queste assunzioni principalmente legate alla stagione turistica estiva. Nel 18% dei casi si tratterà di assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’82% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Il trend è confermato nel trimestre maggio-luglio 2018, nel quale le assunzioni saranno 7.380, che si concentreranno per l’88% nel settore dei servizi (in particolare il Turismo) e per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. Il 6% sarà destinato a profili ad alta qualificazione professionale (ossia dirigenti, specialisti e tecnici), quota inferiore alla media nazionale (15%) e in 18 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Il 3% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato. Le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 19% del totale.

Le tre figure professionali più richieste concentreranno il 57% delle entrate complessive previste. Si tratta di:

– Cuochi, camerieri e altre professioni dei servizi turistici

– Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all’ingrosso

– Personale non qualificato nei servizi di pulizia e in altri servizi alle persone.

Per una quota pari al 71% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore.

