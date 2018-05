Sono stati presentati questa sera, a Iglesias, programma e liste della coalizione “Adesso Iglesias”.

Trenta uomini e diciotto donne «per far risorgere la città con un progetto per Iglesias». E’ la squadra scelta dal candidato sindaco Carlo Murru, che si presenta per la prossima tornata amministrativa con le due liste “Progetto per Iglesias” e “Iglesias Risorge”.

Unico polo civico della competizione elettorale in programma il 10 giugno prossimo, la coalizione che sostiene la candidatura del medico Carlo Murru, classe 1964, cagliaritano di nascita ma iglesiente di adozione, punta «a ricostruire Iglesias, città della storia, del commercio, del turismo e dello sport».

Sei le linee programmatiche principali proposte da Carlo Murru “per rinascere e ripartire insieme”, inserite in un ampio programma che prevede interventi e soluzioni per ogni settore della politica cittadina. «Credo che Iglesias – ha specificato nel suo intervento – abbia risorse e capacità per ripartire. Sono consapevole che non sarà facile, ma guardo al futuro con ottimismo. Iglesias ha grandi potenzialità e, insieme alla nostra determinazione e alle nostre idee, saremo in grado di risollevarla». Tra i problemi elencati, l’eccessiva burocrazia e gli scarsi servizi alla città, il mancato sostegno alle attività produttive, l’impiantistica sportiva carente, la zona industriale senza sottoservizi e fibra ottica, il centro storico fatiscente, la totale assenza di pianificazione territoriale, l’abbandono della frazioni e il degrado urbano.

L’obiettivo della coalizione è “l’unità dei cittadini”. «Iglesias – ha puntualizzato Carlo Murru, che è stato anche sindaco di Quartucciu – deve tornare ai fasti di un tempo. Dobbiamo rivedere la zona franca e i rapporti con Abbanoa; dobbiamo renderla moderna, tecnologica e punto di riferimento del territorio: una città faro per promuovere l’unità anche del Sulcis Iglesiente».

«Ciò che contraddistingue oggi un vero Sindaco – ha concluso Carlo Murru – non è solo il saper incarnare il ruolo di primo cittadino, il saper risolvere i problemi, quanto anche la capacità di essere l’ultimo dei cittadini che conosce cosa vuole dire essere al servizio degli altri, altrimenti uno non potrà mai essere un buon comandante.»

Comments

comments