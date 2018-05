Valentina Pistis terrà una conferenza stampa domani mattina, a Iglesias, sui problemi del sistema sanitario iglesiente e sulcitano.

«Quando dichiaravamo che la sanità iglesiente fosse allo sfascio, affermavamo la pura e semplice verità. Iglesias sconta cinque anni di incapacità gestionale che non può restare impunita. Un lungo elenco di problemi trattati con una superficialità tale da rasentare l’irresponsabilità: dalla chiusura del presidio Santa Barbara, al disastro della ristrutturazione del CTO, dalle liste d’attesa, alla carenza del personale infermieristico e medico. Una sanità quella iglesiente e sulcitana che non è in grado di offrire i livelli di assistenza previsti dalla legge. Di tutto ciò devono risponderne la Regione e l’assessore Luigi Arru, il sindaco di Iglesias, silente per cinque lunghi anni, gli amministratori che si sono succeduti. Tutti uomini del Partito democratico.»

Lo scrive, in una nota, Valentina Pistis, candidata a sindaco delle liste Cas@ Iglesias, Iglesias in Comune, Forza Italia e Fratelli d’Italia, per le elezioni Amministrative del 10 giugno, che domani terrà una conferenza stampa, alle ore 12.30, presso la sede di Piazza Pichi, per denunciare dettagliatamente «i tanti episodi di malasanità iglesiente, l’assenza dei controlli e lo spreco di risorse pubbliche».

Comments

comments