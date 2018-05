Cargo ShoRTage 360o

Venerdì 25 e sabato 26 maggio, a partire dalle ore 15.00, l’Hotel Baia di Nora ospiterà il meeting internazionale “Cargo Shortage 360o”, durante il quale verranno messe a fuoco ed a confronto tematiche legate alla sicurezza ed alla gestione del trasporto su nave dei prodotti petroliferi.

L’evento è stato organizzato dall’agenzia marittima JP Shipping in partnership con il gruppo Saras e con la Società Inspectorate ltalia, attiva nel settore del controllo di qualità e certificazione di processi e sistemi.

Durante il primo giorno, i rappresentanti delle più importantiAziende che commercializzano e trasportano prodotti petroliferi, insieme alla Saras, ai rappresentanti delle le istituzioni, delle amministrazioni locali, dell’Autorità Marittima e dell’Autorità Portuale, faranno il punto della situazione e si confronteranno sul tema con un gruppo di esperti coordinati dal professor Filippo Lorenzon (Maritime and Commercial Law all’Università di Southampton ed avvocato marittimista presso lo studio legale Campbell Johnson Clark Ltd di Londra) per creare un’occasione di formazione e di accrescimento per tutti i Partecipanti.

ll giorno successivo, tutti gli invitati al seminario saranno ospiti della Saras per una visita guidata da esperti all’interno della raffineria e del terminal di Sarroch.

«E’ la prima volta – si legge in una nota degli organizzatori – che in Sardegna viene organizzato un evento nel quale i rappresentanti dei più importanti “commodity traders” attivi sul mercato petrolifero avranno occasione di ritrovarsi insieme, seduti intorno allo stesso tavolo, per discutere di sicurezza e ambiente. L’evento rappresenta anche un’ottima vetrina per l’industria sarda rappresentata da un’eccellenza quale Sarlux che, nel sito di Sarroch, ospita una delle raffinerie più grandi e tecnologicamente avanzate del Mediterraneo.»

Comments

comments