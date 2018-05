Vertenza AIAS: CGIL, CISL e UIL hanno proclamato oggi un nuovo stato di agitazione.

I segretari regionali della Funzione pubblica CGIL Roberta Gessa, della Funzione pubblica Cisl Davide Pateri e della UIL FPL Fulvia Murru, ha chiesto al prefetto di Cagliari, al presidente della Regione, all’assessore regionale della Sanità e al direttore generale dell’ATS Sardegna, l’applicazione della delibera di Giunta regionale 23/25 del 9 maggio 2017, sulla vertenza AIAS.

«Torniamo dopo un mese sulla vicenda AIAS, dopo che nulla si è mosso per trovare soluzioni e misure applicative delle regole in essere – scrivono Roberta Gessa, Davide Pateri e Fulvia Murru –. Regole inserite nel sistema per essere applicate e non per rimanere sulla carta. Come è noto, l’Azienda AIAS è debitrice nei confronti dei suoi dipendenti di circa nove mensilità. Oggi, a oltre un anno dall’impegno assunto dal Consiglio regionale con l’approvazione dello specifico ordine del giorno, la vertenza AIAS rimane irrisolta.»

«Siamo a conoscenza – aggiungono i tre segretari sindacali – che il contratto tra ATS ed AIAS per l’acquisizione di prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e sociosanitaria stipulato nel 2017, era stato prorogato ed è scaduto nei giorni scorsi. Allo stato, non ci risulta che l’ATS, nonostante il clamore delle vicende AIAS e tutte le rilevanze negative, per l’utenza ed i lavoratori, abbia attivato le procedure previste dalla delibera di Giunta e in linea generale dalle regole del settore. E’ nota ed è comunque facilmente riscontrabile, con i poteri di monitoraggio e verifica propri di ATS, la situazione stipendiale ante delibera di Giunta così come quella successiva: tredicesima 2017 – acconto febbraio 2018 – mensilità intera marzo 2018 e mensilità intera aprile 2018.»

I segretari di CGIL, CISL e UIL Funzione pubblica hanno chiesto al prefetto di Cagliari, al presidente della Regione, all’assessore regionale della Sanità e al direttore generale dell’ATS Sardegna, «ognuna per la parte di competenza, di attivare immediatamente le verifiche sul rispetto delle clausole contrattuali da parte dell’AIAS, e di valutare tutte le eventuali conseguenze. Vista l’inerzia incomprensibile di ATS sulla vertenza AIAS, si proclama lo stato di agitazione e si chiede un incontro urgente».

