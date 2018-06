Domenica 17 giugno 2018, dalle ore 8.00, si svolgerà a Santadi, in località Pantaleo, l’evento ‘Sicuri sul Sentiero’.

Domenica 17 giugno 2018, dalle ore 8.00, si svolgerà a Santadi, in località Pantaleo, ‘Sicuri sul Sentiero’, evento organizzato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e dal Club Alpino Italiano – Sezione di Cagliari per la Giornata Nazionale di prevenzione degli incidenti in montagna.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna ed il Club Alpino Italiano, sezione di Cagliari, nell’ambito del progetto “Sicuri in Montagna” ed in occasione della giornata nazionale di prevenzione degli incidenti durante la stagione estiva, hanno organizzato per domenica 17 giugno 2018 l’evento ‘Sicuri sul Sentiero’, ossia un programma ricco di attività per tutti gli amanti dell’ambiente montano e degli sport outdoor.

L’iniziativa, che si svolgerà in contemporanea in tutto il territorio nazionale su differenti ambienti montani in base alle peculiarità regionali, ha lo scopo di sensibilizzare i frequentatori della montagna e non sui rischi e sulle problematiche legate alle attività all’aria aperta e alla prevenzione degli incidenti sui sentieri, vie ferrate, falesie e vie alpinistiche, grotte e canyoning, ma anche durante la ricerca di funghi che, ogni anno, fa registrare numerosi interventi di soccorso.

Per l’occasione il parco di Pantaleo sarà lo scenario delle numerose attività che, a partire dalle ore 8.00, daranno modo ai visitatori, soprattutto ai più piccoli, di vivere l’esperienza diretta delle attività outdoor:

– Escursioni a piedi e in mountain bike nella foresta di Pantaleo, organizzate dal CAI Cagliari;

– Percorsi in mountain bike su trail enduro nel bosco;

– Escursione nella ‘Grotta Segreta’, riservata ai bambini e organizzata dal Gruppo Grotte CAI Cagliari;

– Arrampicata sportiva e movimentazione su teleferica riservate ai bambini;

– Dimostrazione delle Unità Cinofile del CNSAS Sardegna;

– Illustrazione della Rete escursionistica realizzata ad opera dell’Agenzia Forestas, con il supporto tecnico del Club Alpino Italiano;

Saranno presenti diversi stand informativi dei vari Enti e organizzazioni che partecipano all’incontro e, in particolare, lo stand del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna con l’esposizione delle attrezzature da soccorso e il materiale informativo utile per frequentare la montagna in sicurezza.

Inoltre, sarà organizzato il pranzo, con piatti tipici, ad opera della Proloco e dell’Auser di Santadi.

L’evento è organizzato con il patrocinio di del comune di Santadi e dell’Agenzia regionale Forestas.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments