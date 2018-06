Dal 20 al 29 giugno 20 buyer e giornalisti da Russia, Kazakhstan, Azerbaijan e Bielorussia in Sardegna per acquistare prodotti agroalimentari, vino, e conoscere aziende.

Sono 20 i buyer e i giornalisti che da Russia, Kazakhstan, Azerbaijan e Bielorussia arriveranno in Sardegna per acquistare pane, pasta, dolci, vino, formaggi, olive, olio, panadas, visitare le imprese agroalimentari artigiane e conoscere vari territori dell’isola.

Dal 20 al 29 giugno, grazie a due distinti incoming tour dedicati a “food” e “wine” organizzati da Confartigianato Imprese Sardegna nel progetto “StoreSardinia”, importatori, ristoratori, distributori e giornalisti provenienti dai Paesi euroasiatici, verranno guidati alla scoperta di aziende di Oliena, Oschiri, Lanusei, Siamanna, Gonnosfanadiga, Lula, Benetutti, Sorso e Nuragus e dei loro territori.

«Dopo aver presentato, e fatto degustare, i prodotti delle nostre imprese nelle manifestazioni e nelle iniziative a Mosca, Minsk e negli altri Paesi euroasiatici – afferma Stefano Mameli, Coordinatore del progetto “StoreSardinia”, e segretario regionale di Confartigianato – abbiamo voluto portare in Sardegna buyer e giornalisti per mostrare loro i territori di produzione e far “toccare con mano” la qualità e la cura che le aziende mettono per realizzarli. L’interesse per i prodotti sardi è molto forte – continua Stefano Mameli – tanto che alcune imprese sono già presenti sui mercati dell’Est con i loro prodotti mentre altre avranno la possibilità di sottoscriverli nei prossimi giorni.»

Il primo tour, dedicato a panadas, pane, pasta, dolci, formaggi, olio ed olive, prevede l’arrivo degli operatori di Mosca, San Pietroburgo, Baku, Minsk e Almaty, domani mercoledì 20 giugno a Oristano, dove soggiorneranno.

Il percorso comincerà la mattina di giovedì 21 con la visita, alle 10.30, dell’azienda “Forno Carasau di Mula Graziano” di Oliena (NU), produttrice di pane carasau. Nel pomeriggio tappa a Lanusei (NU), dove dalle 16.00 è prevista la visita all’azienda “Sardapan di Ferreli” per vedere la produzione di pistoccu e pane carasau. Il giorno successivo, venerdì 22, alle 10.30, trasferimento a Oschiri (SS), al pastificio “Sa Panada”, produttore di panadas. Nel pomeriggio il gruppo tornerà nel centro della Sardegna dove, alle 15.30, visiterà il al caseificio “Su Grabiolu” di Siamanna (OR). Al termine tappa a Gonnosfanadiga (SU) dove, alle 17.30, potranno conoscere i prodotti del panificio “Porta 1918” e dell’azienda agricola olearia “Azienda Agricola Marco Zurru”.

Il secondo tour, rivolto a vino, cantine e vigne, prevede l’arrivo degli operatori russi, kazaki, bielorussi e azeri, martedì 26 giugno, sempre a Oristano, dove è prevista la base logistica.

Mercoledì 27 il via con la visita alle cantine. Si comincia alle 10.30 a Lula (NU) da “Colle Nivera”. Successivamente partenza per Benetutti (SS) dove, alle 13.00, i buyer saranno attesi dalla cantina “Arvisionadu”. Il giorno dopo, giovedì 28, partenza per Sorso (SS) dove, alle 11.00, compratori e giornalisti potranno apprezzare le produzioni della cantina “Nuraghe Crabioni”. Nel pomeriggio dello stesso giorno, ultima tappa del tour a Nuragus (CA): alle 15.30, saranno ospitati dalla cantina “Agricola Soi”.

