Gianluigi Rubiu (Udc) contesta il progetto “Cumentzu” destinato ai migranti: «La Giunta Pigliaru si concentri sui giovani sardi».

Il progetto “Cumentzu”, avviato con un avviso pubblico dalla Regione per favorire con lo stanziamento di 3 milioni di euro la crescita dell’occupazione dei profughi e all’inclusione attiva non piace a Gianluigi Rubiu, capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale.

«Il programma rappresenta un affronto alle condizioni dei giovani sardi, con gli studenti neolaureati costretti ad un esodo senza fine per trovare lavoro – attacca Gianluigi Rubiu -. Questa politica segnala ancora una volta lo squilibrio tra le risorse destinate allo sviluppo ed alla crescita dei settori trainanti dell’economia isolana e le operazioni di integrazione dei migranti che arrivano in Sardegna.»

«Gli agricoltori ed i pastori attendono da anni le remunerazioni del piano di sviluppo rurale, con ritardi ormai inverosimili sui finanziamenti destinati al primo insediamento dei giovani in agricoltura – rimarca Gianluigi Rubiu -. Nel frattempo la Regione si concentra sui migranti, abbandonando al loro destino le criticità dei comparti strategici dell’economia. Il progetto denominato Cumentzu andrebbe declinato a favore dei giovani disoccupati sardi anche per scongiurare lo spopolamento delle zone interne dell’Isola. Secondo le ultime statistiche il tasso di disoccupazione tra i ragazzi raggiunge il 54%. Una cifra che dovrebbe preoccupare la Giunta regionale.»

«C’è un ulteriore dato che indurrebbe ad un ripensamento, perché questi finanziamenti sono destinati ad agenzie formative, cooperative e associazioni temporanee d’impresa impegnate nell’integrazione dei migranti. La disoccupazione dilagante, i tanti sardi che perdono il lavoro, le famiglie in affanno – conclude Gianluigi Rubiu – impongono un diverso approccio verso la crisi economica che attanaglia l’Isola.»

