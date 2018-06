Gianluigi Rubiu (Udc): «I sardi irrisi dalla compagnia di navigazione Tirrenia».

«I prezzi dei traghetti per la Penisola sono schizzati verso l’alto – conclude Gianluigi Rubiu – con ricadute negative sui viaggiatori isolani e per il turismo. Lo schiaffo della Tirrenia imporrebbe la rivisitazione della convenzione con la compagnia, considerato che sono state disconosciute le condizioni economiche con risvolti negativi sulla Sardegna.»

«La nostra Isola viene ancora una volta irrisa da questo atto improvviso della Tirrenia – rimarca Gianluigi Rubiu, che invita la Giunta Pigliaru a controbattere attraverso gli opportuni provvedimenti -, perché lo spostamento della sede conferma la totale mancanza di rispetto della compagnia di navigazione, con una decisione che mette a repentaglio i diritti dei sardi nel silenzio assoluto dell’esecutivo regionale. Molti azzardano un trasferimento provvisorio e temporaneo – aggiunge Gianluigi Rubiu -. Ipotesi non credibile. Una cosa è certa, perché con il trasloco della compagnia si produce un ammanco per le casse regionali di oltre 30 milioni di euro. Un terremoto per i conti dell’Isola.»

Il capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale, Gianluigi Rubiu, non risparmia critiche sulla decisione della Tirrenia di trasferire la sede legale a Milano. La discussione sul trasloco della compagnia navale è arrivata oggi sul tavolo della commissione Trasporti.

