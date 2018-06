Grande successo per la prima edizione della manifestazione “Mattoncini a Carbonia”.

Si è conclusa ieri sera con un ottimo bilancio la prima edizione di “Mattoncini a Carbonia” , manifestazione che, nel weekend appena trascorso, ha fatto registrare la presenza all’Auditorium della Grande Miniera di Serbariu di circa 2.500 visitatori tra bambini, genitori, zii e nonni. «Numeri importanti che confermano la qualità di un’iniziativa studiata e pensata per i nostri bambini e, più in generale, per tutti gli appassionati delle costruzioni Lego®. Siamo contenti di aver visto la felicità e l’emozione di tantissimi bambini provenienti non soltanto da Carbonia, ma da tutto il territorio del Sulcis Iglesiente», ha commentato il sindaco Paola Massidda.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore della Cultura Sabrina Sabiu che plaude all’iniziativa “Mattoncini a Carbonia”, approdata per la prima volta nella nostra città: «E’ stato un piacere poter vedere i nostri piccoli dilettarsi con uno dei giochi e passatempi da loro preferiti, i mattoncini Lego®. I bambini, i veri protagonisti di questa manifestazione, hanno presentato un diorama Lego® costruito a casa e frutto della propria fantasia, partecipando alla vittoria di uno dei tanti premi messi in palio dagli organizzatori», ha spiegato l’assessore alla Cultura Sabrina Sabiu.

Molto emozionante è stato proprio il momento delle premiazioni, che si sono svolte alla presenza del presidente del Consiglio comunale Daniela Marras. Ad aggiudicarsi il primo premio sono stati i fratelli Geremy e Thimoty Baratta.

L’evento “Mattoncini a Carbonia” è stato organizzato dall’associazione culturale Karalisbrick con il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di espositori arrivati da varie parti della Sardegna e anche della Penisola. Si segnala, infatti, la presenza di una coppia di appassionati di costruzioni Lego® provenienti da Genova. Sono state numerose le attrazioni presentate al pubblico. A tal proposito, ricordiamo il campanile di San Ponziano, la Torre degli Elefanti, un castello medievale da 51.000 pezzi, il Fosso di Helm del Signore degli Anelli, una città di 12 metri circa con il quartiere di Chinatown, Star Wars, una fortezza delle guardie inglesi con galeoni e vascelli, un angolo di mondo raffigurante il Taj Mahal, un villaggio western e un villaggio vichingo.

