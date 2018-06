Il comune di Carbonia ha pubblicato le graduatorie delle borse di studio e dei buono libri a sostegno del diritto allo studio.

«Un contributo indispensabile per tante famiglie della nostra città che, nonostante siano fortemente gravate dalla crisi economica, fanno di tutto per assicurare ai propri figli il diritto allo studio. Le borse di studio e il rimborso per le spese relative ai libri rappresentano anche un sostegno all’inclusione e un fattore di contrasto alla dispersione scolastica, che in Sardegna fa registrare numeri da record.»

Così il sindaco Paola Massidda si è espresso a proposito della pubblicazione da parte del comune di Carbonia delle graduatorie provvisorie relative alle “Azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2017”, consistenti in borse di studio – a favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado – e nel cosiddetto “buono libri”, il cui fine è rimborsare le spese maturate per l’acquisto dei testi scolastici da parte di allievi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. «I contributi previsti rappresentano uno strumento essenziale per favorire il diritto allo studio dei tanti alunni della nostra città», ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione Valerio Piria.

L’elenco provvisorio degli studenti ammessi ed esclusi è stato pubblicato sull’Albo pretorio comunale, presso l’Ufficio Pubblica istruzione di via XVIII Dicembre e le sedi istituzionali di Bacu Abis e Cortoghiana, nonché sul sito internet www.comune.carbonia.ca.it (Sezione Servizi Comunali-Servizio Pubblica istruzione) al seguente link: http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/10779.html

Il termine ultimo per presentare ricorso avverso le graduatorie, o eventuali osservazioni in merito, scade improrogabilmente il 26 giugno 2018.

