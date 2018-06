Il consigliere del Partito Sardo d’Azione, Nanni Lancioni, è stato eletto all’unanimità vice presidente della commissione Bilancio e Programmazione del Consiglio regionale. L’esponente dei Quattro mori, all’interno del parlamentino presieduto da Franco Sabatini (Pd), sostituisce il senatore sardista Christian Solinas, dimessosi dalla carica all’indomani della proclamazione degli eletti a Palazzo Madama.

«Ringrazio i colleghi della maggioranza e dell’opposizione per la fiducia accordatami – ha dichiarato il già consigliere comunale di Cagliari – ed esprimo soddisfazione per il nuovo incarico, con l’auspicio di poter contribuire al conseguimento degli obiettivi politici e istituzionali della commissione, in materia di entrate, credito e finanze, settori strategici per lo sviluppo e la crescita della Sardegna.»

