Il sogno è diventato realtà! Questo pomeriggio, sulla spiaggia di Maladroxia, è stata inaugurata “L’Isola Del Cuore”, primo stabilimento in Sardegna dedicato a pazienti affetti da patologie gravi e gravissime che necessitano di un’assistenza particolare e, soprattutto, di energia elettrica per poter sostare in spiaggia in tranquillità. Un progetto, quello messo in piedi dall’associazione di volontariato Onlus “Le Rondini”, che nei mesi scorsi ha visto il coinvolgimento di enti pubblici e privati e la solidarietà di tante persone che, a diverso titolo (donazioni, iniziative di raccolta fondi a scopo benefico, eccetera), hanno contributo in maniera concreta. Il progetto è nato dall’esempio di quello realizzato, primo e fino a oggi unico in Italia, a San Foca, in Salento (provincia di Lecce), dall’idea di un poliziotto, Gaetano Fuso, che nel 2014, è stato colpito da Sla, ha creato l’associazione 2HE e realizzato il progetto “La terrazza. Tutti al mare”, al quale collaborano il Comune, l’Asl Lecce, Aisla, Libera e la Polizia di Stato e, soprattutto, della moglie Giorgia Rollo, presidente pro tempore dell’Associazione, presente oggi a Maladroxia.

L’obiettivo iniziale dell’associazione “Le Rondini”, al quale ha risposto senza esitazione l’Amministrazione comunale di Sant’Antioco, era rendere fruibile un tratto del litorale di spiaggia dell’area balneare di Maladroxia, attraverso l’allestimento di idonei percorsi e la disponibilità di adeguate attrezzature necessarie all’accesso del disabile fino al suo ingresso in acqua. Destinatari del progetto “L’Isola Del Cuore”, che potranno usufruirne dello stabilimento balneare in maniera totalmente gratuita, sono i malati di Sla e di malattie altamente invalidanti (distrofia muscolare, atrofia muscolare), e tutte le famiglie in cui sono presenti disabili. La struttura è in grado di fornire ogni tipo di assistenza, grazie, soprattutto, ai soci volontari dell’associazione e alle figure specialiste coinvolte a titolo unicamente volontario.

All’inaugurazione è stata grandissima la partecipazione di quanti hanno collaborato alla realizzazione del progetto, a partire dai componenti dell’associazione “Le Rondini” e dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ignazio Locci, che si sono stretti intorno ai destinatari del progetto. La presidente dell’associazione “Le Rondini” ha ringraziato tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione del progetto, un sogno diventato realtà. Dopo il taglio del nastro, effettuato dalla presidente Franca Boi e dal sindaco Ignazio Locci, sono intervenuti lo stesso sindaco, Maria Maddalena Boi, direttore della ASSL di Carbonia e Riccardo, uno dei malati di Sla destinatari del progetto.

Alleghiamo alcune fotografie, le interviste realizzate con la presidente dell’associazione “Le Rondini” Franca Boi e il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci, l’intervento della dottoressa Maria Maddalena Giua, direttore della ASSL di Carbonia e quello breve ma estremamente significativo, di Riccardo, uno dei malati di Sla.

