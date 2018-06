La “Festa del gusto” sbarca a Tortolì: il prossimo, sarà un weekend ricco di sapori e divertimento.

Il cuore dell’Ogliastra si prepara ad ospitare la “Festa del gusto”. A Tortolì, da venerdì 29 giugno a domenica primo luglio, molti stand dedicati allo street food, insieme a hobbisti e artigiani, sono pronti a “illuminare” il Corso Umberto e la via Monsignor Virgilio, in pieno centro città. Non solo sapori nazionali (con cibo tipico di Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania e Sicilia) e internazionali (Argentina, Brasile, Cuba, Spagna e Usa) ma anche gusti cento per cento sardi. Meglio, ogliastrini, come nel caso delle ostriche “Le Fabrizie”, proposte dalla cooperativa dei pescatori di Tortolì.

E, se il cibo è il protagonista principale, c’è spazio anche per un prelibatissimo “contorno” fatto di musica e spettacoli: dagli scatenanti balli latino americani sino al seducente flamenco, con la presenza delle famosissime ballerine brasiliane carioca e con anche la musica country. Il maxi “villaggio” del gusto totalmente gratuito, organizzato dal team di InvitaS con il patrocinio del comune di Tortolì, apre i battenti venerdì 29 giugno alle diciotto. Stesso orario anche per sabato e domenica.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments