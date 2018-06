Le percentuali dei votanti, alle 19.00, negli altri Comuni della provincia del Sud Sardegna e dell’Area metropolitana di Cagliari:

Collinas: 50,24% (nel 2013 38,71%)

Donori: 40,26% (nel 2013 39,09%)

Furtei: 50,07% (nel 2013 43,66%)

Gesturi: 54,88% (nel 2013 59,46%)

Ortacesus: 63,42% (nel 2013 51,17%)

Senorbì: 50,71% (nel 2013 32,30%)

Seui: 47,71% (nel 2013 28,61%)

Villaspeciosa: 56,36% (nel 2013 42,68%).

Ad Assemini, con Iglesias uno dei due Comuni in cui, in caso di mancato raggiungimento da parte di una delle cinque liste in campo della maggioranza assoluta del 50% + 1 voto, è previsto un secondo turno di ballottaggio domenica 24 giugno tra i candidati a sindaco più votati, alle 19.00 aveva votato “solo” il 35,11% degli aventi diritto, la percentuale nettamente più bassa di tutti i Comuni del Sud Sardegna e dell’Area metropolitana di Cagliari, contro il 26,93% del 2013, quando si votava in due giorni, domenica 26 e lunedì 27 maggio.

Negli altri due Comuni dell’Area metropolitana di Cagliari, alle 19.00 aveva votato a Decimomannu il 45,87% (nel 2013 35,28%), a Maracalagonis il 39,55% (nel 2013 il 34,06%).

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments