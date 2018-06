Sarà la città di Cagliari ad ospitare la prossima tappa del Roadshow “Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri” che si terrà il prossimo 20 giugno.

Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private delle imprese e i principali protagonisti del mondo economico-finanziario tornano dunque a confrontarsi sui temi dell’internazionalizzazione per approfondire strumenti e strategie volti ad affrontare con successo un simile percorso.

Il Roadshow “Italia per le Imprese, con le PMI verso i mercati esteri” è patrocinato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale ed è promosso e sostenuto dal ministero dello Sviluppo economico. Oltre all’ICE-Agenzia, a SACE e a SIMEST, il progetto si avvale della collaborazione di Confindustria, Unioncamere, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative italiane e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Partner territoriale della tappa cagliaritana sarà Confartigianato Imprese Sardegna.

A livello generale nel corso del 2017 l’export della Sardegna ha registrato un andamento più che positivo rispetto all’anno precedente, con una crescita pari al 27,8%.

Forti incrementi si registrano nel settore agro-alimentare, con frutta e ortaggi lavorati (+45,1%), frutta fresca (+80,9%), prodotti di bosco e frutti selvatici (+100,5%) nonché prodotti della pesca (+50,4%). Per l’industria lattiero-casearia il primo mercato di riferimento risulta quello degli Stati Uniti che assorbe il 75% dell’export regionale del settore. I vini trovano principalmente sbocco in Germania e negli USA, mentre gli oli (+21,9%) risultano particolarmente apprezzati in Svizzera e Stati Uniti.

Sebbene il principale settore di esportazione permanga comunque quello legato alla raffinazione del petrolio (oltre l’80% dei flussi regionali), il 2017 ha visto in grande sviluppo l’export del farmaceutico (+179,3%), dei mezzi di trasporto (+125,1%) con particolare riferimento a quello relativo alla fabbricazione di navi e imbarcazioni (+214,3%) e dei prodotti chimici (+56,3%). Quanto ai mercati, si osserva una rilevante presenza di tali comparti in Medio Oriente e in Africa. Bene anche le vendite estere di prodotti dell’elettronica e di apparecchi elettromedicali (+40,3%) e di macchinari (+42,5%).

Da segnalare inoltre la forte crescita del settore turistico con oltre 17 milioni di turisti nel corso del 2017.

Con l’organizzazione di questo appuntamento, si punta ad aumentare il numero delle imprese sarde che esportano stabilmente o che si affacciano per la prima volta sui mercati esteri.

Il Roadshow intende, infatti, presentare strumenti e servizi che consentano alle imprese di vincere la sfida dei mercati globali e di realizzare nuove opportunità di espansione all’estero. L’evento si svolgerà a Cagliari presso il Centro Congressi del quartiere fieristico in piazza Efisio Puddu (ingresso lato CONI) – con registrazione dei partecipanti alla sessione seminariale e agli incontri individuali a partire dalle ore 8.30.

Dalle 9.15 alle 11.00 circa si entrerà quindi nel vivo dei lavori: l’introduzione sarà a cura di Antonio Matzutzi – Presidente Confartigianato Imprese Sardegna cui seguirà la panoramica sullo scenario internazionale offerta da Alessandra Lanza – Partner Prometeia.

Nicola Lener, Direttore Generale per l’Internazionalizzazione – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – guiderà la moderazione dei contributi dei rappresentanti di MISE-ICE-SACE–SIMEST:

Barbara Clementi – Dirigente della divisione V – Strumenti finanziari per l’internazionalizzazione del MISE, Antonino Laspina, Direttore Ufficio di Coordinamento Marketing ICE-Agenzia, Carlo de Simone, Responsabile Servizio Marketing Territoriale – SIMEST.

Dalle 11.00 alle 17.00, gli imprenditori potranno avvalersi di incontri individuali con i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private presenti, per approfondire le opportunità di internazionalizzazione ed elaborare una strategia di mercato personalizzata.

