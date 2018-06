Sbarca a Cagliari per il quarto anno consecutivo, venerdì 29 giugno, l’evento di moda più atteso: Looking for Fashion 4.

Sbarca a Cagliari per il quarto anno consecutivo l’evento di moda più atteso: Looking for Fashion 4. Il prossimo 29 giugno, infatti, il Made in Italy sfilerà nella fantastica cornice del porto turistico di Cagliari.

L’evento è stato ideato, creato e fortemente voluto da Camera della Moda Sardegna. Un’idea che si concretizza anno dopo anno, con l’obiettivo di dare il giusto spazio ai talenti emergenti sardi.

Madrina della serata sarà Michela Zio, giornalista MFF – Esquire, Creative special project White Milano – Confexport.

Diverse le Guest Designer attese, tra cui spicca il nome di Anna Mattarocci fashion designer cagliaritana, accompagnata da tanti altri nomi dell’Altamoda come Raffaella Curiel, Michele Miglionico e Franco Ciambella, ai quali verrà consegnato un premio speciale alla carriera.

Ospiti speciali saranno Fabio Pietrella, presidente del settore Moda e Stefano Mameli, segretario regionale di Confartigianato imprese.

Nel corso della serata gli ospiti incontreranno i giovani stilisti delle scuole coinvolte, affinché si crei un legame tra chi ha scritto pagine importanti della moda e chi, invece, sta muovendo timidamente i primi passi in questo mondo.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments