Sean Paul, la superstar internazionale della reggae-dancehall, al Red Valley Festival il 14 agosto.

Sean Paul: questo il terzo nome appena uscito che sarà tra i super ospiti dell’ogliastrino Red Valley Festival. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, che si terrà ad Arbatax dall’11 al 14 agosto, vanta nomi di punta del panorama musicale nazionale e internazionale: per la prima data in programma, il prossimo 11 agosto, la spettacolare location degli Scogli Rossi avrà l’onore di ospitare uno dei più grandi nomi della Dance-Music italiana ed internazionale, il “Maestro” Gigi D’Agostino. Il 13 agosto arriveranno i re della trap, la band romana Dark Polo Gang, che si esibirà in un live show che raccoglierà tutti i loro brani più noti.

Ospite di punta della vigilia di Ferragosto, serata più calda d’estate, sarà l’artista di fama internazionale, unico musicista giamaicano ad aver vinto un American Music Award (2006) nella categoria Migliore Artista Maschile Pop / Rock e anche il primo giamaicano ad essere comparso sulla copertina di Vibe Magazine. Un nome, una garanzia: Sean Paul.

Formatosi con il reggae e la dancehall del suo Paese d’origine, è presente sulla scena internazionale con numerose collaborazioni e in diversi generi come EDM, Soca, Pop, Afrobeat e Latino. L’artista di Kingston, cominciò a studiare musica molto presto ottenendo i primi successi nel 1996 con “Baby Girl”. In Giamaica divenne un vero e proprio cult, mentre per un reale debutto negli States bisognerà aspettare il 1998. Sarà con “Get Busy” che Sean Paul raggiungerà le vette delle classifiche mondiali.

Il musicista farà il suo ingresso in grande stile nella nostra Isola il 14 agosto: il Red Valley Festival è pronto ad accoglierlo e far ballare e scatenare il pubblico. L’artista giamaicano da record, l’unico ad aver vinto un American Music Award nella categoria Migliore Artista Maschile Pop / Rock e primo giamaicano ad essere stato sulla copertina di Vibe Magazine, è sulla rotta della Sardegna!

