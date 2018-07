Ai pellegrini/escursionisti francesi Fernande e Renaud è stato consegnato a Domusnovas il Testimonium per aver percorso i primi 200 km del Cammino Minerario di Santa Barbara.

Ai pellegrini/escursionisti francesi Fernande e Renaud è stato consegnato ieri mattina nell’antica chiesa di Santa Barbara di Domusnovas (1223) il Testimonium per aver percorso i primi 200 km della parte nord del Cammino Minerario di Santa Barbara.

Dopo aver percorso in sotterraneo con emozione ed ammirazione gli 800 metri della grotta di San Giovanni, i pellegrini francesi sono stati accolti da un delegato del sindaco di Domusnovas Massimiliano Ventura, Erizio Pranteddu, che ha provveduto a timbrare la loro credenziale e a consegnare il Testimonium.

A conclusione del cordiale incontro la pellegrina Fernande Heriveaux ha dichiarato: «Tra i tanti cammini europei che abbiamo percorso, quello minerario di Santa Barbara è senz’altro il più spettacolare ed emozionante per la varietà e la bellezza del paesaggio, per l’ospitalità delle persone e per lo spirito di religiosità che esprimono ancora i cittadini per la patrona dei minatori. Siamo rimasti affascinati e abbiamo già deciso di ritornare il prossimo anno per completare nella parte sud la percorrenza».

