Antonello Peru (Forza Italia): «Subito una legge per i contratti regionali dei lavoratori dell’Agenzia Forestas».

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Antonello Peru (Forza Italia) sollecita l’approvazione di una legge per i contratti regionali dei lavoratori dell’Agenzia Forestas.

«Ad oltre due anni dalla nascita di Forestas la Giunta regionale ha dispensato solo promesse – dice Antonello Peru – senza mai trovare soluzione a nessuna delle problematiche e delle criticità sollevate. Un esercito di 6mila dipendenti – 1.300 sono semestrali, 400 tra quadri e dirigenti – assunti con un contratto privatistico. Troppi ritardi su una partita che possa restituire certezze al comparto. Occorre superare questa discriminazione – aggiunge Antonello Peru – eliminando questa mostruosità contrattuale.»

Il gruppo di Forza Italia spingerà perché presto arrivi in aula la proposta per l’armonizzazione dei contratti dei dipendenti depositata da un anno: «Le risorse stanziate per i rinnovi contrattuali sono ridicole rispetto a quelle assegnate agli altri lavoratori del sistema regione. Ecco perché è assolutamente indispensabile un provvedimento in grado di uniformare l’inquadramento professionale e contrattuale del personale Forestas a quello del personale del comparto dell’amministrazione regionale. Mi auguro che questo importante progetto di legge arrivi presto in aula, in modo da essere approvato entro la fine dell’anno – conclude Antonello Peru –. Le promesse non possono più bastare ai lavoratori dell’ente, che paventano una compagna contro il fuoco organizzata al ribasso, con una minore presenza degli operai e mezzi inadeguati».

