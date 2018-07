Balli coreografici e show dance questa sera, alle ore 22.00, a Cortoghiana, in piazza Circoscrizione. Lo spettacolo, intitolato “Dancing in the night”, è stato organizzato dall’associazione sportiva “Forever Dance e Fitness” di Daniela e Michela Loru, con il patrocinio del comune di Carbonia. La performance vedrà la partecipazione di 26 atleti dai 3 anni in su, che si esibiranno con balli di gruppo, show dance, hip hop, funky, danza moderna e dimostrazioni di Ju Jitsu.

La serata, presentata da Eleonora Cera, avrà come ospiti la Palestra Fit Asd di Gonnesa; la Palestra Mondo Fitness di Narcao, l’associazione Shardana Ju Jitsu di Carbonia.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’MSP Italia.

«Dancing in the night rientra nell’ambito del cartellone degli eventi previsti per “Estiamoinsieme 2018”. Un’ampia ed articolata offerta di manifestazioni patrocinate dall’Amministrazione comunale, frutto delle tante meritorie iniziative pervenute dalle associazioni culturali, sociali e sportive che operano da diversi anni con successo nel territorio comunale. Una di queste è senza dubbio l’ASD Forever Dance e Fitness di Cortoghiana», ha detto il sindaco Paola Massidda.

