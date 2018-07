Dal 3 al 19 agosto, a Calasetta, si svolgerà la settima edizione del festival LiberEvento.

Sabato 18 agosto, sempre alle 22.00, è in arrivo invece Gesuino Nemus, scrittore rivelazione nell’edizione 2016 del Premio Campiello. L’autore a Calasetta presenterà l’instant book “I bambini sardi non piangono mai” (Elliot 2017). A dialogare con lui ci sarà il giornalista Carlo Martinelli.

Il giorno dopo, sabato 4 agosto, alle 22.00, arriva l’attrice e regista Francesca D’Aloja per presentare “Cuore sopporta”, la sua terza fatica da scrittrice. Il libro, attraverso il racconto della storia di Adele, che ha deciso di rifugiarsi in una villa isolata sul mare, fruga tra le pieghe dell’animo umano. Dialogherà con l’autrice Cinzia Micheletti, già assessore alla Cultura dell’ex provincia di Carbonia-Iglesias.

Organizzato sotto la direzione artistica dello scrittore e giornalista Claudio Moica, e per la parte musicale del compositore e bandoneonista Fabio Furìa, il festival venerdì 3 agosto alle 21,45 sarà inaugurato da “Incantamenti dal vecchio al nuovo mondo”, concerto che vedrà sul palco il trio formato da Gennaro Minichiello (violino), Giovanna d’Amato (violoncello) e Pasquale Coviello (fisarmonica). Il concerto proporrà un repertorio trasversale, che passerà in rassegna i più bei capolavori della musica dall’Ottocento al Novecento con brani da Astor Piazzolla a Gioacchino Rossini, da Carlos Gardel a Johannes Brahms. Alle 22,45 si entra nel vivo con il primo ospite della rassegna: l’autrice cagliaritana Vanessa Roggeri presenterà il suo libro “La cercatrice di corallo” uscito nei primi mesi dell’anno per Rizzoli. A dialogare con la scrittrice sarà il giornalista Andrea Corda.

Sino al 19 agosto, davanti al suggestivo scenario della Torre Sabauda, sono in programma sei appuntamenti tutti declinati al femminile: per l’edizione 2018 LiberEvento ha deciso di parlare di libri che raccolgono nelle loro pagine storie di donne.

Dopo le anteprime del 20 e del 22 luglio, venerdì 3 agosto a Calasetta prende il via la settima edizione di LiberEvento, il festival tra letteratura, musica e teatro organizzato dall’associazione culturale Contramilonga in collaborazione con il Comune di Calasetta.

Live Translation

Contatore Visite 3051 Oggi:

Oggi: 5678 Ieri:

Ieri: 44437 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 43 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (250) Accise (28) Acqua (151) Agricoltura (858) Agricoltura biologica (9) Alcoa (309) Alimentazione (40) Allevamento (60) Ambiente (741) Ammortizzatori sociali (107) Archeologia (110) Archeologia industriale (49) Arte (231) Arte contemporanea (57) Artigianato (317) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (189) Attività produttive (15) Attualità (1) Autonomie locali (7) Banche (87) Bandi (548) Bonifiche (63) Borse di studio (74) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (64) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (10) Chiesa (149) Cinema (299) Clima (4) Commercio (156) Comunicazione & Marketing (48) Concorsi (222) Consiglio regionale della Sardegna (876) Continuità territoriale (25) Cooperazione (71) Cooperazione internazionale (88) Credito (71) Credito d’imposta (12) Crisi (58) Cronaca (650) Cucina (33) Cultura (1.315) Fotografia (69) Libri (232) Mostre (78) Teatro (103) Danza (8) Decentramento (22) Difesa (8) Diritti civili (21) e-commerce (1) Economia (68) Edilizia (117) Edilizia pubblica (61) Edilizia scolastica (16) Editoria (45) Elezioni (534) Emigrazione (3) Energia (177) Energie rinnovabili (63) Enogastronomia (12) Enti locali (1.150) Escursionismo (64) Esercitazioni militari (8) Eurallumina (236) Eventi (758) Expo 2015 (266) Famiglia (4) Fauna sarda (30) Feste (538) Feste commemorative (69) Fiere (118) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (8) Forestazione (83) Formazione professionale (197) Forze Armate (90) Gal Sulcis (27) Gemellaggio tra comunità (39) Giochi (4) Giornalismo (79) Giustizia (26) Governo (49) Guardia Costiera (74) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (192) Impresa (151) Incendi (74) Industria (309) Informatica (21) Informazione (66) Integrazione sociale (27) Istituzioni (2) Istruzione (187) Lavori pubblici (389) Lavoro (664) Leggi (65) Libertà (1) Lingua blu (49) Lingua sarda (53) Mare (149) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (94) Microcredito (34) Miniere (82) Monumenti aperti (94) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (68) Musica (1.384) Natura (160) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (4) Nubifragio in Sardegna (70) Numismatica (2) Opere pubbliche (5) Pace (47) Parchi (34) Parco Geominerario (143) Pari opportunità (29) Parlamento europeo (117) Partiti politici (152) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (110) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (132) Pittura (62) Politica (564) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (20) Poste (70) Previdenza (27) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (97) Protezione Civile (105) Province (93) Provincia (18) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (2) Raccolta differenziata (83) Referendum (103) Regione (823) Religione (41) Ricerca scientifica (75) Ricerca tecnologica (77) Rifiuti (59) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (2.108) Scienza (30) Sciopero (43) Scuola (338) Selezione personale (2) Servitù militari (90) Servizi (322) Servizi sociali e assistenziali (106) Servizio civile (44) Shopping (45) Sicurezza del cittadino e del territorio (163) Sicurezza in mare (26) Sicurezza stradale (46) Sindacato (129) Sociale (625) Solidarietà (233) Spettacolo (312) Sport (2.077) Altri Sport (29) Calcio (166) Storia (266) Sviluppo (127) Sviluppo imprenditoria (21) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (357) Terza età (1) Toponomastica (1) Tradizione (19) Traffico (25) Trasporti (751) Tributi locali (134) Turismo (625) Unesco (2) Unione europea (84) Università (241) Urbanistica (164) Vacanze (20) Viabilità (125) Vini (155) Viticoltura (41) Volontariato (107) Zona franca (59) Zone Franche Urbane (19)