La decisione di portare il vino autoctono della Sardegna oltre oceano deriva dagli apprezzamenti che i Vermentini di Gallura, i Cannonau e le altre etichette prodotte a Luogosanto, hanno suscitato nei palati degli intenditori del Sol Levante. L’interesse del pubblico giapponese nei confronti di Siddùra è stato certificato dalla recente visita in cantina di Isao Miyajima, giornalista della rivista giapponese Wineart. Il numero di settembre del magazine di settore sarà dedicato ai vini sardi sempre più apprezzati dai consumatori nipponici e conterrà una menzione speciale per i vini Siddùra. Tra i più apprezzati da Miyajima, il Vermentino di Gallura Docg Maìa, vincitore dei Tre Bicchieri del Gambero Rosso che il prossimo ottobre sarà uno dei protagonisti dell’evento di Tokyo.

«I prossimi due anni saranno fondamentali per le esportazioni di vino sardo nel mondo – afferma Massimo Ruggero, amministratore delegato della cantina -. Nel 2019 in Giappone entrerà in vigore l’accordo di libero scambio con l’Unione Europea: un’opportunità che la nostra cantina ha intenzione di cogliere.»

I vini della cantina Siddùra di Luogosanto rappresenteranno la Sardegna all’appuntamento targato “Tre Bicchieri Gambero Rosso” in programma a Tokyo il prossimo ottobre. Dopo i successi internazionali nei concorsi enologici di maggiore spessore, l’azienda gallurese investe sul mercato dell’Est. In Giappone Siddùra sarà rappresentata dal management interno e da un autorevole importatore che opera sul territorio nipponico.

Live Translation

Contatore Visite 1116 Oggi:

Oggi: 9218 Ieri:

Ieri: 20 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (250) Accise (28) Acqua (151) Agricoltura (857) Agricoltura biologica (9) Alcoa (309) Alimentazione (40) Allevamento (60) Ambiente (739) Ammortizzatori sociali (107) Archeologia (109) Archeologia industriale (49) Arte (229) Arte contemporanea (57) Artigianato (315) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (189) Attività produttive (15) Attualità (1) Autonomie locali (7) Banche (87) Bandi (546) Bonifiche (63) Borse di studio (74) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (64) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (10) Chiesa (149) Cinema (298) Clima (4) Commercio (156) Comunicazione & Marketing (48) Concorsi (222) Consiglio regionale della Sardegna (876) Continuità territoriale (25) Cooperazione (71) Cooperazione internazionale (88) Credito (71) Credito d’imposta (12) Crisi (58) Cronaca (646) Cucina (33) Cultura (1.311) Fotografia (69) Libri (230) Mostre (78) Teatro (102) Danza (8) Decentramento (22) Difesa (8) Diritti civili (21) e-commerce (1) Economia (68) Edilizia (117) Edilizia pubblica (60) Edilizia scolastica (16) Editoria (45) Elezioni (534) Emigrazione (3) Energia (177) Energie rinnovabili (62) Enogastronomia (12) Enti locali (1.145) Escursionismo (62) Esercitazioni militari (8) Eurallumina (236) Eventi (756) Expo 2015 (266) Famiglia (4) Fauna sarda (30) Feste (536) Feste commemorative (69) Fiere (118) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (8) Forestazione (82) Formazione professionale (197) Forze Armate (89) Gal Sulcis (27) Gemellaggio tra comunità (39) Giochi (4) Giornalismo (79) Giustizia (26) Governo (49) Guardia Costiera (74) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (192) Impresa (151) Incendi (73) Industria (309) Informatica (21) Informazione (66) Integrazione sociale (27) Istituzioni (2) Istruzione (187) Lavori pubblici (388) Lavoro (664) Leggi (64) Libertà (1) Lingua blu (49) Lingua sarda (53) Mare (148) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (94) Microcredito (34) Miniere (82) Monumenti aperti (94) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (68) Musica (1.378) Natura (159) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (4) Nubifragio in Sardegna (70) Numismatica (2) Opere pubbliche (5) Pace (47) Parchi (34) Parco Geominerario (142) Pari opportunità (29) Parlamento europeo (117) Partiti politici (151) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (110) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (131) Pittura (62) Politica (562) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (20) Poste (70) Previdenza (27) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (97) Protezione Civile (104) Province (93) Provincia (18) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (2) Raccolta differenziata (83) Referendum (103) Regione (823) Religione (41) Ricerca scientifica (75) Ricerca tecnologica (77) Rifiuti (59) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (2.102) Scienza (30) Sciopero (43) Scuola (338) Selezione personale (2) Servitù militari (90) Servizi (322) Servizi sociali e assistenziali (105) Servizio civile (44) Shopping (45) Sicurezza del cittadino e del territorio (163) Sicurezza in mare (26) Sicurezza stradale (45) Sindacato (127) Sociale (625) Solidarietà (233) Spettacolo (311) Sport (2.075) Altri Sport (29) Calcio (166) Storia (266) Sviluppo (126) Sviluppo imprenditoria (21) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (355) Terza età (1) Toponomastica (1) Tradizione (19) Traffico (25) Trasporti (750) Tributi locali (134) Turismo (624) Unesco (2) Unione europea (84) Università (241) Urbanistica (163) Vacanze (20) Viabilità (124) Vini (155) Viticoltura (41) Volontariato (107) Zona franca (59) Zone Franche Urbane (19)