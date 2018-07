Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Cannavò, ha fatto visita ieri a diversi siti e tratti del Cammino Minerario di Santa Barbara.

Il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Cannavò, autore dei più qualificati e approfonditi servizi sul tema dei Cammini italiani ed europei, ha fatto visita ieri a diversi siti e tratti del Cammino Minerario di Santa Barbara.

A conclusione della sua visita, ha detto: «È stata un’esperienza fantastica per me e per i miei compagni di viaggio che mi ha consentito di ammirare personalmente la bellezza del contesto ambientale e paesaggistico nel quale é inserito lo straordinario patrimonio storico, culturale, naturale e religioso che caratterizza il Cammino Minerario di Santa Barbara. Parlerò e scriverò ancora di questo Cammino, farò il possibile per ritornare a percorrerlo e consiglierò a tanti altri di farlo».

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments