Il progetto “Ichnusa incontra Mare Nostrum” sviluppato da OMeGA, Osservatorio Mediterraneo di Geopolitica ed Antropologia, sabato 4 agosto farà tappa a Carloforte.

Al via il progetto “Ichnusa incontra Mare Nostrum” sviluppato da OMeGA, Osservatorio Mediterraneo di Geopolitica ed Antropologia, associazione colturale no-profit impegnata in attività di informazione, diffusione, formazione ed incontri, che intende estendere ai Paesi delle sponde del Mediterraneo, per diffondere conoscenza ed instaurare dialogo e cooperazione tra realtà diverse, attraverso progetti innovativi e durevoli, in un periodo caratterizzato da forti criticità.

Nell’ambito delle iniziative promosse, il progetto “Ichnusa incontra Mare Nostrum” coinvolge la Sardegna con l’organizzazione di una speciale veleggiata ed eventi congressuali in porti rinomati, in cui si terranno incontri tematici, con la partecipazione di esperti che interverranno su talune criticità mediterranee, che trovano particolare riscontro in sede locale, enfatizzando peculiarità del luogo della sosta.

Il programma prevede il raduno degli equipaggi e la partenza da Cagliari sabato 4 agosto, per far rotta verso Carloforte, dove si terrà il primo incontro. Domenica 5, alle 19.00, nella sede della Lega Navale Italiana, si parlerà della straordinaria storia del popolo tabarchino e dell’attività ittica in sede regionale e mediterranea, con particolare riferimento alla pesca del tonno rosso in tonnara e al prelievo del riccio di mare, oltre a cenni sulle normative e controlli sull’attività ittica.

In seguito, la prua degli scafi di OMeGA punterà verso nord, per raggiungere Alghero, dove mercoledì 7 agosto, alle 19.00, presso la “biblioteca catalana” dell’Associazione di cultura catalana “Obra Cultural de l’Alguer”, si svolgerà il secondo incontro tematico, in cui verrà esaminato il singolare fenomeno dell’accentuazione delle spinte localistiche nel mondo globale, tra cui le mire indipendentistiche dei catalani, in un luogo dove quella cultura ha radici storiche.

