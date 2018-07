Il sindaco di Carbonia ha revocato l’ordinanza che vietava l’utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari a Serbariu e Medadeddu.

Il sindaco di Carbonia Paola Massidda ha revocato l’ordinanza firmata il 19 luglio scorso con la quale veniva disposto il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari per le abitazioni situate nei quartieri di Serbariu e Medadeddu.

L’Ats (Azienda per la Tutela della Salute) ha inviato al comune di Carbonia le nuove analisi, effettuate su un campione d’acqua prelevato in data 24 luglio 2018, nella frazione di Serbariu.

L’acqua è risultata idonea al consumo umano, conformemente agli standard di qualità previsti dal decreto legislativo 31/2001 per il parametro di ferro.

Immediatamente è scattata quindi la revoca dell’ordinanza di non potabilità, che era stata emessa la settimana scorsa.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments