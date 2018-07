La Moda e la Bellezza protagoniste a Nikki Beach Costa Smeralda, sabato 4 agosto, a partire dalle 14.00.

Nikki Beach Costa Smeralda – Restaurant & Beach Club, lo splendido ed esclusivo beach club di Cala Petra Ruja, sabato 4 agosto, a partire dalle 14.00, ospiterà un evento speciale, diventato in poco tempo un appuntamento tradizionale per tutti i Nikki Beach. Si tratta di What Women Want, un’intera giornata dedicata alle passioni femminili, il tutto accompagnato da cocktail colorati e tante dolci sorprese.

Le ospiti del luxury beach club potranno scoprire le ultime tendenze in termini di moda, beachwear e bellezza ed assistere ad esclusivi fashion show e presentazioni organizzate in collaborazione con Esmeralda Boutique di Porto Cervo, che presenterà il suo nuovo profumo. Parish proporrà le ultime novità per quanto riguarda la bellezza. Come per tutti gli appuntamenti firmati Nikki Beach Costa Smeralda non mancherà la buona musica di dj Jubesp e le esibizioni live del sassofonista Janis Danevics e e del percussionista Walter Scalzone.

