La notte scorsa i carabinieri di Cagliari hanno arrestato un 28enne di Capoterra per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso della notte i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cagliari, durante i servizi di controllo del territorio effettuati nell’area urbana della città capoluogo, hanno arrestato M.M. 28 anni, di Capoterra, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Il giovane, fermato dalla pattuglia mentre percorreva a bordo della propria auto via Stamira, a seguito delle verifiche effettuate ed alla successiva perquisizione del mezzo effettuata dai militari, è stato trovato in possesso di 9 panetti di hashish del peso complessivo di circa 900 grammi, ben nascosti sotto il sedile anteriore. Immediate sono scattate le manette ai polsi del giovane che è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di via Nuoro, in attesa dell’udienza del rito direttissimo.

