La Regione organizza II edizione di Climathon con i comuni di Cagliari e Sassari.

Per la seconda volta la Regione Sardegna aderisce a “Climathon”, la maratona internazionale di 24 ore del prossimo 26 ottobre per parlare di adattamento. Coordinerà infatti gli eventi locali con la collaborazione dei Comuni di Cagliari e di Sassari, che riceveranno ciascuna un contributo regionale di 10mila euro per le spese di organizzazione.

L’assessorea della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, che ha proposta la delibera approvata in giunta, evidenzia l’esito positivo dell’iniziativa del 2017: «Il confronto sui temi del clima tra professionisti, amministratori, tecnici, studenti e cittadinanza attiva avuto nella scorsa edizione ha prodotto ottime idee su infrastrutture verdi per la resilienza e la rigenerazione urbana, nonché sull’uso virtuoso e il riutilizzo dell’acqua per le aree di Cagliari e Sassari. La partecipazione anche per il 2018 – ha concluso Donatella Spano – diventa per tutti noi un’interessante opportunità per continuare a sviluppare i temi strategici dell’adattamento ai mutamenti climatici».

“Climathon”, un’iniziativa di portata internazionale sul cambiamento del clima della durata di 24 ore, è una sfida lanciata dalla Climate-KIC, la più grande organizzazione pubblico-privato europea che punta all’innovazione per contrastare i cambiamenti climatici. Il prossimo 26 ottobre ogni città aderente individua una sfida locale sul clima da risolvere (ad esempio in merito alla qualità dell’aria o alla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche). Climathon consente di dare rilievo ed evidenziare a livello mondiale le azioni climatiche messe in campo nei territori. Inoltre permette di rafforzare la cooperazione tra imprese, mondo della ricerca ed enti pubblici sulle tematiche e una condivisione delle criticità e delle soluzioni da adottare all’interno di una rete internazionale.