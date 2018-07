L’Amministrazione comunale di Carbonia ha istituito 12 nuove aree di sosta gratuita a disco orario in via Lucania. Si amplia così la dotazione di parcheggi gratuiti a tempo – della durata di 1 ora – in una zona nevralgica di Carbonia, a pochi passi da piazza Ciusa, una delle aree cittadine a maggiore densità di traffico di automobilisti e pedoni, soprattutto in occasione del mercatino del sabato mattina.

«L’istituzione di soste regolamentate a disco orario in via Lucania va incontro alle esigenze dei cittadini residenti e dei commercianti della città e rende sempre più equilibrato il rapporto numerico tra aree di sosta gratuite e parcheggi a pagamento nel centro storico di Carbonia», ha detto il sindaco Paola Massidda.

Una politica di rinnovamento della viabilità e delle aree di sosta messa in campo anche nell’area di piazza Marmilla, dove la presenza dei parcheggi a pagamento nel Multipiano di via Verona è bilanciata dalle aree di sosta gratuite, in quel caso senza alcun limite di tempo, nel sottopiano degli edifici a torre di piazza Marmilla, con duplice ingresso da via Ala Italiana e da via Roma.

L’assessore delle Manutenzioni e Viabilità Gian Luca Lai ha spiegato la ratio del provvedimento eseguito in via Lucania, che nasce «da una serie di accertamenti operati dal personale della Polizia locale, in cui era emersa la staticità di diversi veicoli in sosta permanente. Pertanto risultava necessario stabilire una regolamentazione della sosta atta a razionalizzare l’utilizzo degli spazi disponibili, favorendo una maggiore rotazione dei veicoli parcheggiati. L’istituzione delle soste a disco orario garantisce una maggiore diversificazione delle auto in sosta, consentendo quindi un maggiore ricambio della clientela che si reca presso i numerosi negozi che trovano ubicazione nell’area vasta di piazza Ciusa e dintorni».

