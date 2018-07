Lettera aperta dell’assessore dell’Urbanistica Giorgia Cherchi ai cittadini del Centro storico di Iglesias.

L’assessore dell’Urbanistica Giorgia Cherchi ha scritto una lettera aperta ai cittadini del Centro storico di Iglesias e a tutti coloro che hanno qualsiasi attività al suo interno..

«Come saprete tutti, il 7/05/2018 con deliberazione n. 34, il comune di Iglesias ha adottato il Piano Particolareggiato del Centro storico in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale – scrive Giorgia Cherchi -. Siamo dell’avviso, come Amministrazione, che, anche per questo Piano, passi il processo di sviluppo del territorio e che la sua approvazione sia stata di importanza strategica per la valorizzazione del centro stesso nonché tassello fondamentale per la salvaguardia dei nostri valori di comunità. Inoltre la salvaguardia del centro storico, che rappresenta il vero cuore pulsante di Iglesias, favorisce la tutela delle tradizioni storico-culturali e la difesa dell’identità della collettività. Questo per dirvi che la tutela di tutto ciò che i nostri avi ci hanno lasciato passa per regole scritte, regole che se vengono e se verranno rispettate renderanno il nostro centro storico ancora più bello, qualora fosse possibile, ed inserito in un unicum di bellezze che il turista, nonché i cittadini, sapranno apprezzare visitandolo e conseguentemente rimanendone estasiati. Le regole da adottare per i nuovi lavori sono previste nel Piano, sono consultabili nel sito del Comune e soprattutto io ed i miei collaboratori dell’Ufficio saremo lieti di farvi conoscere tutti i dettami del caso. L’Amministrazione – conclude Giorgia Cherchi – informa che a breve partiranno i controlli incrociati tra l’Ufficio Urbanistica e la Polizia Locale per verificare eventuali anomalie tra ciò che il Piano consente e ciò effettivamente realizzato.»

