Linda Valori e Maurizio Pugno Band in concerto il 27 luglio a Porto Ferro e il 28 luglio a Cagliari.

Arriva in Sardegna per due appuntamenti imperdibili, per il Sardinia Summer Tour, una delle più apprezzate vocalist del panorama musicale italiano: Linda Valori e Maurizio Pugno Band.

Il primo appuntamento è per venerdì 27 luglio nella magnifica cornice della Baia di Porto Ferro, al Baretto, con l’Associazione Culturale Good Vibrations, in collaborazione con la Cooperativa Piccoli Passi di Sassari e Il Baretto; iIl secondo appuntamento è fissato per sabato 28 luglio, sede del concerto il bellissimo Teatro Civico di Castello, a Cagliari, in occasione della edizione estiva del Rosso&Blues festival organizzato dall’Associazione Good Vibrations.

