Sabato sera Buggerru ospiterà il raduno bandistico “Dedicato a te”, in ricordo di Alessandra Atzei.

Domani sera, sabato 28 luglio, alle ore 21.45, in piazza Santarelli, a Buggerru, si svolgerà un raduno bandistico intitolato “Dedicato a te”, in ricordo di Alessandra Atzei, compianta componente della Banda musicale di Buggerru. A rappresentare la città di Carbonia sarà la Banda Musicale “Vincenzo Bellini“, sostenuta dall’Amministrazione comunale per le sue attività istituzionali. «La Banda Musicale Vincenzo Bellini, presieduta da Massimo Sciascia, è un vero e proprio fiore all’occhiello della città di Carbonia per la sua longevità e per la sua capacità di operare con successo dal 1980», ha affermato il sindaco Paola Massidda. La banda, sapientemente diretta dalla maestra Caterina Casula, conta un organico di circa 25 persone, che si cimentano in strumenti ad ancia, ottoni e percussioni.

Nel raduno di domani sono previste anche le esibizioni della Banda Musicale di Buggerru, della Banda Musicale Giuseppe Verdi di Iglesias e della Banda Musica Giacomo Puccini di Gonnosfanadiga.

Questo il programma musicale che verrà eseguito dalla Banda Musicale “Vincenzo Bellini“:

– THE SECOND WALTZ, D. Shostakovitch;

– CURSE OF THE JADE SCORPION, A. W. Ketelbey;

– I WILL FOLLOW HIM, Arr. Jan van Kraeydonck;

– LIBERTANGO, Astor Piazzolla;

– THE HUNGER GAMES, Arr. Jay Bocook.

