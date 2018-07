Scade il 25 settembre il termine per le iscrizioni all’albo degli avvocati del comune di Carbonia.

Imparzialità, rotazione, trasparenza e pluralismo. Sono i princìpi ispiratori che hanno guidato l’Amministrazione comunale nella decisione di dotarsi di un albo degli avvocati a cui rivolgersi per l’affidamento dei servizi legali dell’Ente. L’albo degli avvocati del comune di Carbonia è stato approvato il 15 maggio 2017 ed è attualmente composto da 84 legali, che operano in diversi settori: civile; penale; amministrativo; tributario; sindacale e del lavoro. Un numero di legali che potrebbe ulteriormente aumentare, visto che in data odierna è stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzata ad aggiornare tale elenco di professionisti nel settore giuridico. Gli avvocati che intendono far parte dell’Albo del comune di Carbonia dovranno presentare domanda di iscrizione entro martedì 25 settembre.

«L’istituzione dell’albo degli avvocati e il relativo aggiornamento in corso rispondono a un obiettivo perseguito dalla nostra Amministrazione comunale: operare nel rispetto dei criteri di imparzialità, trasparenza, rotazione, parità di condizione e concorrenza nell’affidamento dei servizi legali di rappresentanza e difesa del nostro Ente, evitando che tale funzione venga svolta sempre dagli stessi medesimi avvocati, una pratica che avveniva sovente negli anni precedenti», ha detto il sindaco Paola Massidda.

In tutti i casi in cui occorre conferire un incarico legale, il dirigente competente estrae, sulla base dei requisiti posseduti in relazione alla materia della controversia, cinque nominativi cui inviare la lettera d’invito a presentare la propria migliore offerta. In ossequio al principio della rotazione, i cinque nominativi estratti vengono accantonati per i conferimenti successivi, fino al ritorno ciclico ad essi.

Condividi... 4 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments