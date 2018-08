Il 7 e l’8 agosto a Marcinelle, in Belgio, su iniziativa dell’UGL, verranno commemorate le 262 vittime, di cui 136 italiani, dell’incendio in miniera, l’8 agosto del 1956. 

Il 7 e l’8 agosto a Marcinelle, in Belgio, arriva l’iniziativa dell’UGL “Lavorare per Vivere” per commemorare le 262 vittime, di cui 136 italiani, che persero la vita nell’incendio in miniera, l’8 agosto del 1956.

È questo il tema scelto dal sindacato che oltrepassa i confini nazionali per sensibilizzare le autorità europee sul fenomeno delle morti bianche.

Inoltre, in virtù di questa ricorrenza l’8 agosto è stata proclamata la Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo.

«L’UGL sarà a Marcinelle con 262 sagome bianche – ha dichiarato Simone Testoni, segretario territoriale dell’UGL sarda –, sarà presente all’evento una delegazione di minatori di Bauxite di Olmedo per onorare -, in ricordo dei minatori che persero la vita, a causa di un incendio in una miniera di carbone. Investire nella prevenzione e nella sicurezza sul lavoro è un dovere civico a livello globale – ha concluso il sindacalista -, che deve coinvolgere le Istituzioni, le parti sociali, le aziende e i loro dipendenti.»

