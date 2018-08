Nuovo bollettino di criticità ordinaria, allerta di colore giallo per rischio idrogeologico, per la giornata di domani, dalle 12.00 alle 21.00, esteso a tutta la Sardegna.

L’agosto più pazzo che si ricordi non vuole sentirne di abbandonare pioggia, vento, tuoni e fulmini che stanno rovinando le vacanze a tanti villeggianti e provocando gravissimi disagi in varie zone della Sardegna. E, anzi, il nuovo bollettino di criticità ordinaria, allerta di colore giallo per rischio idrogeologico, diramato oggi dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile per la giornata di domani, giovedì 23 agosto, dalle ore 12.00 alle ore 21.00, è stato esteso a tutta la Sardegna: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura, Logudoro.

